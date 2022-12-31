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Над Москвою розгортають ППО

31 Грудня 2022 13:43
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ппо, москва

Міноборони Росії повідомило, що майже 2 тис. військовослужбовців чергуватимуть на бойових постах у новорічну ніч у системі протиракетної оборони Москви.

Про це повідомляє російське видання ТАСС.

Як зазначили у відомстві, загалом за період новорічних свят і вихідних днів нести бойове чергування з протиповітряної оборони будуть близько 20 тис. військовослужбовців.

На об’єднання ППО-ПРО особливого призначення ПКС “покладене завдання з протиповітряної та протиракетної оборони Москви і центрального промислового району Росії”.

Також за даними ЗМІ, жителям Бєлгорода в новорічну ніч на міській площі роздадуть карти укриттів.


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