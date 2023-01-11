Кримінал

Над Чорним морем українські військові збили безпілотник РФ

11 Січня 2023 19:00
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вийна

Російський безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня збили українські військові у середу.

«Опівдні, 11 січня, спрямований по Одещині російський безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня збито над морем силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь», – йдеться на сторінці Повітряного командування «Південь» у фейсбуці.

За даними Генштабу ЗСУ, з початку вторгнення РФ українські військові збили 1862 БПЛА оперативно-тактичного рівня.


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