Кримінал

Над Чорним морем українські військові збили безпілотник РФ Російський безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня збили українські військові у середу. «Опівдні, 11 січня, спрямований по Одещині російський безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня збито над морем силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь», – йдеться на сторінці Повітряного командування «Південь» у фейсбуці. За даними Генштабу ЗСУ, з початку вторгнення РФ українські військові збили 1862 БПЛА оперативно-тактичного рівня. Поділитися:



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