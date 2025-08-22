Нацрозвідка США заборонила ділитися даними про російсько-українські переговори із союзниками, — CBS

Національна розвідка США заборонила передавати партнерам із розвідувального альянсу “П’ять очей” інформацію про переговори України та Росії.

Про це повідомляє CBS News з посиланням на кількох співробітників американської розвідки.

Реклама

Реклама

Згідно з даними видання, директорка Нацрозвідки США Тулсі Габбард 20 липня підписала директиву, яка вводить відповідне обмеження. Альянс “П’ять очей”, створений після Другої світової війни, об’єднує США, Велику Британію, Австралію, Канаду та Нову Зеландію.

Відтепер усю аналітику та інші відомості, що стосуються російсько-українських переговорів, позначають грифом “NOFORN” — інформація, заборонена до поширення за кордон.

Водночас заборона не поширюється на дипломатичну інформацію, зібрану не американською розвідкою, а іншими структурами, а також на військові дані, що не пов’язані з переговорами.

Колишній співробітник розвідки США Стівен Кеш зазначив, що цінність партнерства “П’ять очей” полягає саме в обміні розвідданими, адже це дозволяє країнам мати ширше уявлення про плани, наміри й можливості супротивників. За його словами, обмеження можуть підірвати довіру всередині альянсу.