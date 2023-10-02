Національний банк України впроваджує гнучкий обмінний курс

Національний банк України з 3 жовтня 2023 року переходить до режиму керованої гнучкості обмінного курсу.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

“За цього режиму офіційний курс визначатиметься на основі курсу за операціями на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком відповідно до постанови правління НБУ №18, як це відбувалося з 24 лютого 2022 року”, – йдеться в повідомленні.

Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію на міжбанківському валютному ринку та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на ринку.

Завдяки компенсуванню структурного дефіциту курс на міжбанківському ринку зможе як зростати, так знижуватися, реагуючи відповідним чином на зміни в балансі попиту та пропозиції на валютному ринку. Крім того, Нацбанк суттєво обмежуватиме курсові коливання, не допускаючи як значного послаблення гривні, так і суттєвого зміцнення.

Курс продажу валюти в готівковому сегменті валютного ринку, де мають змогу купувати та продавати валюту громадяни, й надалі визначатиметься попитом та пропозицією на ньому.

За такого режиму готівковий валютний ринок працює вже майже півтора року, упродовж яких готівковий курс коливався в обидва боки – як зростав, так і знижувався. Зокрема, влітку цього року гривня зміцнилася до 37,2 грн/дол. США, нагадали в НБУ.

Формування банками карткового курсу також відбуватиметься за тими ж правилами, що й раніше.

Як і в попередні місяці, в межах реалізації Стратегії, НБУ докладатиме зусиль для підтримки належного функціонування готівкового ринку, а отже, мінімізації різниці між курсом на готівковому ринку та офіційним курсом. Зокрема, за необхідності, НБУ має змогу пом’якшити низку обмежень для збільшення пропозиції валюти для населення як у готівковій, так і в безготівковій формі.