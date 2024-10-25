Суспільство

Нацгвардія заперечила, що нагороджувала мера Одеси Труханова
25 Жовтня 2024 20:30
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Заступник командира бригади НГУ "Спартан" Андрій Косяченко та мер Одеси Геннадій Труханов / Фото: Telegram Одеса. Офіційно

У Національній гвардії заперечили, що нагороджували міського голову Одеси Геннадія Труханова.

“Сьогодні у соціальних мережах зʼявилася інформація про нагородження Одеського міського голови відзнакою від однієї з бригад Нацгвардії. Наголошуємо, що ця відзнака не є офіційною нагородою, не є відомчою чи державною відзнакою (медаллю)”, – зазначили у НГУ.

Там додали, що ініціатива такого відзначення належить виключно окремим особам з бригади.

Раніше, вдень 25 жовтня, у Telegram-каналі одеської мерії з’явилося повідомлення про нагородження міського голови.

Заявлялося, що на позачерговій сесії міськради Труханов отримав медаль “За відданість українському народові” від окремої штурмової бригади НГУ “Спартан” – вручав її заступник командира бригади Андрій Косяченко.


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