Нацгвардія заперечила, що нагороджувала мера Одеси Труханова

У Національній гвардії заперечили, що нагороджували міського голову Одеси Геннадія Труханова.

“Сьогодні у соціальних мережах зʼявилася інформація про нагородження Одеського міського голови відзнакою від однієї з бригад Нацгвардії. Наголошуємо, що ця відзнака не є офіційною нагородою, не є відомчою чи державною відзнакою (медаллю)”, – зазначили у НГУ.

Там додали, що ініціатива такого відзначення належить виключно окремим особам з бригади.

Раніше, вдень 25 жовтня, у Telegram-каналі одеської мерії з’явилося повідомлення про нагородження міського голови.

Заявлялося, що на позачерговій сесії міськради Труханов отримав медаль “За відданість українському народові” від окремої штурмової бригади НГУ “Спартан” – вручав її заступник командира бригади Андрій Косяченко.