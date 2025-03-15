Нацгвардійці знищили колону ворожої техніки біля Часового Яру

Воїни Національної гвардії знищили щонайменше 10 одиниць техніки, які висунулись у бік Часового Яру.

Про це в Telegram повідомив командувач НГУ Олександр Півненко.

Епізоди відбиття російського механізованого штурму в районі міста Часів Яр, Бахмутський район, Донеччина

Відео від воїнів 18-ї Слов'янської бригади НГУ pic.twitter.com/ZRReaatpip — Мисливець за зорями (@small10space) March 15, 2025

“На світанку рашисти спробували прорватися колоною бронетехніки. Понад два десятки одиниць техніки, включно з бойовими машинами десанту, висунулись у бік Часового Яру. Зустріч була “гарячою”: наші піхотинці, артилерія та дронові екіпажі влаштували окупантам справжнє пекло на колесах”, – зазначив Півненко.

За його словами, щонайменше 10 одиниць техніки було знищено або уражено.

“Деякі окупанти встигли спішитися, але це лише відтягнуло їхню неминучу зустріч із нашими FPV-дронами. Пілоти вже відпрацювали і завершили справу”, – додав Півненко.