Політика

Нацгвардійці знищили колону ворожої техніки біля Часового Яру
15 Березня 2025 20:59
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Знищена бронетехніка рашистів / Скриншот відео воїнів 18-ї Слов'янської бригади НГУ
Знищена бронетехніка рашистів / Скриншот відео воїнів 18-ї Слов'янської бригади НГУ

Воїни Національної гвардії знищили щонайменше 10 одиниць техніки, які висунулись у бік Часового Яру.

Про це в Telegram повідомив командувач НГУ Олександр Півненко.

“На світанку рашисти спробували прорватися колоною бронетехніки. Понад два десятки одиниць техніки, включно з бойовими машинами десанту, висунулись у бік Часового Яру. Зустріч була “гарячою”: наші піхотинці, артилерія та дронові екіпажі влаштували окупантам справжнє пекло на колесах”, – зазначив Півненко.

За його словами, щонайменше 10 одиниць техніки було знищено або уражено.

“Деякі окупанти встигли спішитися, але це лише відтягнуло їхню неминучу зустріч із нашими FPV-дронами. Пілоти вже відпрацювали і завершили справу”, – додав Півненко.


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