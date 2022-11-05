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Нацгвардійці розгромили скупчення техніки та живої сили ворога на Луганщині

5 Листопада 2022 17:58
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Луганська область

У Луганській обласній військовій адміністрації повідомили про те, що бійці Національної гвардії розбили скупчення військової техніки та живої сили противника.

Про це йдеться у дописі Луганської ОВА в Telegram-каналі.

«Бійці 27-ї Печерської бригади Національної гвардії України виявили та нанесли вогневе ураження по скупченню бронетехніки та позиціях ворога на Луганщині», — зазначили в адміністрації.

Наголошується, що у результаті успішно виконаного завдання гвардійці знищили 5 танків, 2 броньованих бойових машин та живу силу противника, точні втрати якої підраховуються.


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