Нацгвардійці розгромили скупчення техніки та живої сили ворога на Луганщині

У Луганській обласній військовій адміністрації повідомили про те, що бійці Національної гвардії розбили скупчення військової техніки та живої сили противника.

Про це йдеться у дописі Луганської ОВА в Telegram-каналі.

«Бійці 27-ї Печерської бригади Національної гвардії України виявили та нанесли вогневе ураження по скупченню бронетехніки та позиціях ворога на Луганщині», — зазначили в адміністрації.

Наголошується, що у результаті успішно виконаного завдання гвардійці знищили 5 танків, 2 броньованих бойових машин та живу силу противника, точні втрати якої підраховуються.