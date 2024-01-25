Економіка

Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15%

25 Січня 2024 14:34
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нбу

Правління Національного банку 25 січня ухвалило рішення залишити облікову ставку на рівні 15%.

Про це стало відомо з брифінгу НБУ.

“Це рішення узгоджується з необхідністю подальшого підтримання курсової стійкості, збереження помірної інфляції у 2024 році та її приведення до цільового діапазону 5% ± 1 в. п. на горизонті монетарної політики”, – зазначив голова правління НБУ Андрій Пишний.

Очільник регулятора зауважив, що торік інфляція суттєво сповільнилася, у тому числі завдяки послідовній монетарній політиці НБУ. 

“Попри продовження російської агресії, минулого року інфляційний тиск суттєво знизився. У листопаді інфляція сповільнилася до 5,1% у річному вимірі та залишалася на цьому рівні в грудні”, – додав Пишний.

За його словами, послабленню цінового тиску значною мірою сприяли високі врожаї та зниження світових цін на енергоносії. Також важливу роль відігравав мораторій на підвищення тарифів на окремі житлово-комунальні послуги. 

Водночас сповільнення базової інфляції до 4,9% за підсумками року свідчить і про вагомий вплив послідовної монетарної політики Нацбанку, зокрема заходів із забезпечення курсової стійкості та привабливості гривневих активів. Ці заходи сприяли поліпшенню курсових та інфляційних очікувань. 

У Нацбанку очікують, що попри очікуване пришвидшення інфляції у 2024 році, вона залишатиметься помірною та повернеться до цільового діапазону вже в 2025 році.


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