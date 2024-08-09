Суспільство

Нацбанк запускає в обіг оновлені банкноти з гаслом “Слава Україні! Героям слава!”
9 Серпня 2024 15:59
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нбу
Голова Національного банку України Андрій Пишний / Фото: НБУ

Національний банк України до 33-ї річниці Незалежності України випустив модифіковані банкноти національної валюти, доповнивши їх дизайн гаслом “Слава Україні! Героям слава!”.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Нові банкноти банк буде вводити поступово:

  • з 08 серпня 2024 року – номіналами 500 та 1000 гривень;
  • із 23 серпня 2024 року – номіналом 50 гривень;
  • у наступних роках – номіналами 20, 100 та 200 гривень.
НБУ випустив нові банкноти з гаслом “Слава Україні! Героям слава!” / Фото: НБУ

На нових банкнотах патріотичне гасло буде розміщене у правій верхній частині зворотного боку.

Всі інші елементи дизайну та захисту модифікованих банкнот відповідають банкнотам номіналами 500 гривень зразка 2015 року, 1 000 гривень зразка 2019 року та 50 гривень зразка 2019 року.

Крім того, на лицьовому боці модифікованих банкнот розміщено підпис Голови Національного банку України Андрія Пишного, на зворотному – рік випуску.


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