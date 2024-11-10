Економіка

Нацбанк прогнозує подальше зростання зарплат і зниження безробіття
10 Листопада 2024 19:51
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безробіття, зарплатня, нбу
Ілюстративне фото / Фото із соцмереж

Згідно з жовтневим Інфляційним звітом Національного банку України, реальні заробітні плати 2024 року зростуть на 14%, перевищивши довоєнний рівень до кінця року. Нацбанк поліпшив прогноз зростання реальної зарплати з 9,7% до 14% цього року і з 5,8% до 6,5% наступного.

Основною причиною такого зростання є висока конкуренція роботодавців за працівників, що разом із м’якою фіскальною політикою стимулює споживчий попит.

У 2022 році зарплати скоротилися на 11,4%, однак у 2023 році зросли на 3,7%. У другому кварталі 2024 року реальні зарплати збільшилися на 17,6% порівняно з попереднім роком, а номінальні – на 22,1%.

Однак, зростання інфляції дещо сповільнило динаміку збільшення зарплат, але вони все ще підтримують рівень приватного споживання.

Номінальні зарплати після збільшення у 2023 році на 17,4% зростуть ще на 21% цього року і на 16% наступного.

Очікується поступове зниження рівня безробіття, який сягнув 21,1% 2022 року, до 18,2% 2023 року. Нацбанк прогнозує, що безробіття залишиться вищим за довоєнний рівень через складнощі повернення демобілізованих і міграційні процеси.

В оновленому прогнозі на кінець 2024 року оцінку безробіття було підвищено до 14,2%, а на кінець 2025 року – до 11,6%.


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