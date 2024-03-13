Економіка

Нацбанк опустив офіційний курс гривні до нового мінімуму

13 Березня 2024 17:35
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нбу
Будівля НБУ / Фото: УНІАН

Національний банк України після ослаблення офіційного курсу гривні на 35 коп. за понеділок-вівторок, опустив його в середу ще на 29 коп. – до 38,7878 грн/$1, свідчать дані на сайті регулятора.

Котирування пропозиції в торговельній системі Bloomberg станом на 14:00-15:00 середи коливалися від 38,8350 грн/$1 до 38,8500 грн/$1, тоді як попит на купівлю валюти перебував у діапазоні 38,7300-38,8301 грн/$1.

Як зазначив головний дилер Райффайзен Банку Сергій Зарицький, сьогодні торги відкрилися на рівні 38,60-38,70 грн/$1, максимальний рівень зміцнення гривні було зафіксовано на 38,6105 грн/$1, тоді як ослаблення – 38,8370 грн/$1. У результаті торги закрилися із котируваннями 38,8350-38,8435 грн/$1.

“Мала активність і низький обсяг продажу валюти від НБУ, говорить про те, що регулятор не планує зупиняти подальше зростання курсу. Цього тижня курс щодня зростав від 13 до 24 коп. Торговий коридор, найімовірніше, зміститься в діапазон 38,30-39,00 (грн/$)”, – зазначив банкір.

За його словами, обсяг торгів у Bloomberg на сьогодні становив трохи більше $93 млн, тоді як попередніх – $135 млн.

Довідкове значення курсу нацвалюти, що встановлюється Нацбанком на 12:00, у середу також значно знизилося: на 28 коп. – до 38,7748 грн/$1.

Таким чином, зниження гривні з понеділка розширилося з 1% до 2,1%, або 78 коп. З моменту ж переходу Нацбанку 3 жовтня 2023 року до режиму керованої гнучкості офіційний курс гривні впав на 6,1%, або на 2 грн 22 коп.

Тим часом на готівковому ринку в середу курс нацвалюти також послабився: на 21 коп., до 38,90 грн/$1.


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