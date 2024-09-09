Суспільство

Нацбанк не встановлюватиме додаткові обмеження за банківськими рахунками
9 Вересня 2024 16:52
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нбу
Будівля Національного банку України / Фото: НБУ

Національний банк України наразі не планує встановлювати будь-які додаткові обмеження за рахунками банківських клієнтів.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

“Банки, платіжні та фінансові установи продовжують діяти та здійснювати належну перевірку своїх клієнтів виключно в межах законодавства з питань фінансового моніторингу та вимог НБУ”, – йдеться у повідомленні.

Сьогодні медіа та телеграм-канали поширюють інформацію про те, що НБУ нібито “хоче встановити ліміти, що дорівнюватимуть доходу клієнтів банків і якщо обороти будуть вищими від зазначеної суми доходу, то рахунки блокуватимуть”.

Ця інформація не відповідає дійсності.


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