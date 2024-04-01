Суспільство

Начальник рівненського ТЦК після резонансного відео хоче перевестись до бойової частини

1 Квітня 2024 15:51
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армія
Скриншот з резонансного відео з начальником рівненського ТЦК

Начальник одного з ТЦК Рівненської області написав рапорт на переведення до однієї з бойових бригад. Таке рішення він прийняв після оприлюднення в інтернеті резонансного відео на якому він цілується з різними жінками у військовій формі.

Про це повідомляє оперативне командування “Захід” Збройних сил України.

“Наказ про його призначення до нового місця служби підписаний відповідним керівництвом. Обставини встановлення записуючих пристроїв в службовому приміщенні з’ясовуються в межах діяльності відповідних органів”, – вказано у повідомленні.

У командуванні зауважили, що не мають претензій щодо виконання офіцером поставлених задач у межах його службових обов’язків.

“Проте відзначаємо, що особисті питання військовослужбовці не повинні вирішувати на робочому місці”, – вказало військове керівництво.


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