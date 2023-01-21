НАБУ затримало заступника міністра через хабар, його звільнять

Національне антикорупційного бюро України затримало заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського

Джерела ZN.UA повідомили, що Лозинський отримав хабар у розмірі 400 тисяч доларів. Це пов’язано із закупівлею генераторів.

Розслідування ведеться за двома статтями:

364 – зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки;

368 – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою у великому розмірі.

“Діяча було затримано у справі від 26 жовтня 2022 року, відкритій відповідно до частини 2 статті 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки) та частини 4 статті 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою в інтересах того, хто її надає)”, – мовиться у повідомленні.

Затриманий Лозинський буде звільнений із займаної посади.

“Василь Лозинский буде звільнений із займаної посади. Відповідне розпорядження щодо підготовки необхідних документів вже надано віце-премʼєр-міністром з відновлення України Олександром Кубраковим”, – повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури у Facebook.

Те, що НАБУ затримало чиновника, підтвердив і журналіст Віктор Новіков. Він додав, що обшуки ще тривають і не лише вдома у Лозинського.

“Детективи Національного антикорупційного бюро та прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури проводять низку одночасних обшуків у межах справи про можливе одержання хабара. Зокрема, слідчі дії проводяться у виконувача обов’язків міністра розвитку громад та територій Василя Лозинського. Його затримали, але обшуки ще тривають і не тільки в нього”, – написав Новіков.