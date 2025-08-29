НАБУ розпочало розслідування щодо виробника ракети “Фламінго”, – Kyiv Independent

НАБУ розпочало розслідування щодо компанії Fire Point — виробника крилатої ракети “Flamingo”.

Про це повідомляє Kyiv Independent.

Детективи перевіряють, чи не завищувала компанія вартість комплектуючих або кількість виробів, які постачалися Міністерству оборони. Окремо розслідується можливий зв’язок Fire Point із бізнесменом Тимуром Міндічем, співвласником “Кварталу 95”.

Донедавна виробник зброї був практично невідомим поза оборонними колами України, незважаючи на те, що, згідно з документами, отриманими виданням Kyiv Independent, він здається одним із найбільших.

“Але протягом останніх тижнів Fire Point розпочала активну рекламну кампанію, просуваючи свої далекобійні безпілотники FP-1 та крилаті ракети “Фламінго” у західних ЗМІ”, – пише видання.

Fire Point була створена у 2023 році та швидко стала одним із головних підрядників Міноборони. У 2024 році компанія продала державі дронів на 13,2 млрд грн (приблизно $320 млн), що становить майже третину бюджету оборонного відомства на безпілотники.

У своїх коментарях для західних ЗМІ Fire Point активно просуває дрони FP-1 та ракету “Flamingo”. Саме цю ракету президент Володимир Зеленський нещодавно назвав найуспішнішою в арсеналі України.