НАБУ розкрило подробиці незаконної приватизації аеропорту Одеси

Група із п’яти осіб на чолі з колишнім мером Одеси організувала схему, за якою заволоділа майном КП «Міжнародний аеропорт «Одеса» вартістю 118 млн грн та доходом від його діяльності протягом 2012-2022 рр. у розмірі понад 2,5 млрд грн, повідомило Національне антикорупційне бюро України.

Як встановило слідство, у 2011 році два відомих одеських бізнесмена зареєстрували ТОВ, яке мало заснувати спільне товариство з Одеською міською радою, з розподілом часток 75% і 25% відповідно. Через це товариство в майбутньому і збирались привласнити аеропорт.

Зокрема отримання згоди депутатів Одеської міськради на створення товариства забезпечив тодішній міський голова, який заявив про нібито плани співзасновника інвестувати у розвиток аеропорту. Також він підробив документи, що надавали підконтрольному ТОВ право утворювати спільне з міськрадою товариство в обхід конкурсу.

В НАБУ підкреслюють, що отримане у спільне користування майно аеропорту не підлягало приватизації, оскільки мало загальнодержавне значення, забезпечувало виконання функцій прикордонного і митного контролю. Більше того, 535 одиниць основних засобів з 2488 переданих були аеродромними об’єктами, що забезпечують безпеку польотів та не могли бути відчуженими в принципі.

Згідно з договором «інвестори» зобов’язувались внести статутний капітал у розмірі 355 млн грн, побудувати новий термінал і злітно-посадкову смугу. Однак більша частина внесених коштів через дії учасників схеми стала предметом застави та була заблокована банком, тобто не підлягала використанню. В результаті новий термінал збудували за кредит, взятий під заставу майнового комплексу аеропорту, а злітно-посадкову смугу не починали будувати взагалі.

Таким чином учасники схеми заволоділи майном аеропорту на суму 118 млн грн та доходами від його діяльності у сумі понад 2,5 млрд грн.

Як зазначили в НАБУ, наразі про підозру повідомили:

двом одеським бізнесменам-співорганізаторам схеми – ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України;

колишньому міському голові Одеси – ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України;

колишньому в.о. заступника міського голови Одеси – ч. 5 ст. 191 КК України;

директору ТОВ – ч. 5 ст. 191 КК України.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Справу про відчуження комунального майна міжнародного аеропорту “Одеса” НАБУ розслідує з 2016 року.

Привласнення відбулось в результаті створення Одеською міською радою та ТОВ “Одеса аеропорт Девелопмент” (бенефіціарними власниками якого називають одеських бізнесменів Олександра Грановського та Бориса Кауфмана) ТОВ “Міжнародний аеропорт Одеса”, до статутного фонду якого було передано майно КП “Міжнародний аеропорт Одеса”. В новому ТОВ

Антикорупційні органи не називають прізвищ підозрюваних, але ймовірно йдеться про колишнього Одеси Олексія Костусєва, який керував містом у 2010-2013 роках, його ексзаступника, директору ТОВ «Одеса аеропорт Девелопмент» Олексія Кочанова та бізнесменів Бориса Кауфмана та Олександра Грановського.