НАБУ і САП викрили масштабну корупційну схему: серед фігурантів — народний депутат

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили масштабну корупційну схему за участю чинного народного депутата, високопосадовців місцевих військових адміністрацій і військовослужбовців Нацгвардії. Йдеться про розкрадання бюджетних коштів, виділених на потреби оборони, шляхом закупівлі дронів і систем радіоелектронної боротьби за завищеними цінами.

Слідство встановило, що до організованої злочинної групи входили: народний депутат України IX скликання, колишній голова Луганської обласної військової адміністрації (нині — очільник однієї з районних ВА), начальник міської військової адміністрації, командир військової частини Нацгвардії, а також бенефіціар і директор компанії-постачальника.

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За інформацією ЗМІ, серед осіб, яких НАБУ і САП викрили в масштабній корупції, є нардеп від “Слуги народу” Олексій Кузнєцов, голова Мукачівської РДА й колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай та начальник Рубіжанської МВА Луганської області Андрій Юрченко.

Народний депутат Олексій Кузнєцов / Колаж: Суспільне Донбас

За даними НАБУ і САП, упродовж 2024–2025 років ця група налагодила схему систематичного заволодіння бюджетними коштами та отримання хабарів у особливо великих розмірах. Одна зі схем стосувалася постачання систем РЕБ: фігуранти отримали «відкат» у розмірі 30% від суми державного контракту, укладеного за завищеною ціною.

За аналогічним механізмом діяла схема закупівлі FPV-дронів: військова частина підписала контракт майже на 10 мільйонів гривень із підприємством, яке поставило продукцію зі штучно завищеною вартістю — на приблизно 80 тисяч доларів. Після виконання угоди посадовці компанії передали частину коштів учасникам змови.

Деталі справи пообіцяли повідомити згодом на офіційних ресурсах НАБУ і САП / Фото НАБУ/САП

Станом на сьогодні затримано чотирьох осіб у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Попередня правова кваліфікація — ч. 5 ст. 191 та ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення про підозру.

У НАБУ наголосили, що всі дії здійснюються в межах законодавства, а мета — забезпечити швидкий і справедливий судовий розгляд. Проведення цієї операції стало можливим завдяки нещодавно ухваленому закону №4560-IX, який усунув низку бар’єрів для ефективної роботи антикорупційних органів.

У відомствах підкреслили, що цей кейс є прикладом ефективної командної взаємодії інституцій на найвищому рівні. Антикорупційна інфраструктура продовжує працювати незалежно й послідовно.