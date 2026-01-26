НАБУ і САП ініціювали міжнародний розшук Міндіча та Цукермана через Інтерпол

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура направили документи для оголошення бізнесменів Тимура Міндіча й Олександра Цукермана в міжнародний розшук через Інтерпол. Обидва є фігурантами справи “Мідас” щодо корупції в енергетичній сфері.

Про це пише Укрінформ з посиланням на керівника САП Олександра Клименка.

У САП підтвердили подання документів для оголошення Міндіча й Цукермана в розшук Інтерполу.

Реклама

Реклама

Водночас Клименко зазначив, що інформації про оголошення “червоної картки” наразі немає. За його словами, на сайті Інтерполу не завжди публікується така інформація, оскільки існує період, коли розшук уже діє, але не відображається публічно.

Раніше Міндіча та Цукермана оголосили в розшук на території України. За даними правоохоронних органів, датою їхнього зникнення вважається 20 листопада 2025 року. Вищий антикорупційний суд також заочно обрав Міндічу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, що є необхідною процедурою для ініціювання міжнародного розшуку.

Нагадаємо, 10 листопада 2025 року НАБУ повідомило про проведення масштабної операції “Мідас” із викриття корупції в енергетичній галузі. За даними слідства, учасники схеми отримували “відкати” від контрагентів “Енергоатому” в розмірі від 10% до 15% вартості контрактів.

Правоохоронці заявляли, що кошти легалізовували через офіс у Києві, пов’язаний із родиною колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача. За інформацією САП, співорганізаторами схеми були Олександр Цукерман та Тимур Міндіч.