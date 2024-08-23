На з’їзді Демократичної партії Гарріс заявила, що буде президентом для всіх американців

Камала Гарріс офіційно прийняла номінацію в якості кандидата та пообіцяла бути президентом для “всіх американців”.

Про це пише CNN.

У промові Гарріс виклала свій порядок денний: пообіцяла бути президентом для “всіх американців”, назвавши листопадові вибори “найважливішими в житті нашої нації”.

“Я знаю, що сьогодні ввечері нас дивляться люди з різними політичними поглядами. І я хочу, щоб ви знали: Я обіцяю бути президентом для всіх американців. Ви завжди можете довіряти мені в тому, що я поставлю країну вище за партію і себе.

Вважати священними фундаментальні принципи Америки, від верховенства права до вільних і чесних виборів і мирної передачі влади.

Я буду президентом, який об’єднає нас навколо наших найвищих прагнень. Президентом, який веде і слухає, який реалістичний, практичний і має здоровий глузд. І завжди боротиметься за американський народ. Це було справою всього мого життя”.

Вона детально пояснила, чому вважає, що ще одне президентство Дональда Трампа матиме “надзвичайно серйозні” наслідки, пообіцявши зниження податків для середнього класу, що, за її словами, протиставляється меті Трампа – допомогти мільярдерам.