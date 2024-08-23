Політика

На з’їзді Демократичної партії Гарріс заявила, що буде президентом для всіх американців
23 Серпня 2024 08:17
читать на русском →
Камала Гарріс
Камала Гарріс / Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Камала Гарріс офіційно прийняла номінацію в якості кандидата та пообіцяла бути президентом для “всіх американців”. 

Про це пише CNN.

У промові Гарріс виклала свій порядок денний: пообіцяла бути президентом для “всіх американців”, назвавши листопадові вибори “найважливішими в житті нашої нації”. 

“Я знаю, що сьогодні ввечері нас дивляться люди з різними політичними поглядами. І я хочу, щоб ви знали: Я обіцяю бути президентом для всіх американців. Ви завжди можете довіряти мені в тому, що я поставлю країну вище за партію і себе.

Вважати священними фундаментальні принципи Америки, від верховенства права до вільних і чесних виборів і мирної передачі влади. 

Я буду президентом, який об’єднає нас навколо наших найвищих прагнень. Президентом, який веде і слухає, який реалістичний, практичний і має здоровий глузд. І завжди боротиметься за американський народ. Це було справою всього мого життя”.

Вона детально пояснила, чому вважає, що ще одне президентство Дональда Трампа матиме “надзвичайно серйозні” наслідки, пообіцявши зниження податків для середнього класу, що, за її словами, протиставляється меті Трампа – допомогти мільярдерам.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
23 Серпня 2024 09:18

Прем’єр Індії Моді прибув до Києва
23 Серпня 2024 08:44

Вночі сили ППО 14 Шахедів
23 Серпня 2024 08:20

Зеленський привітав українців з Днем Державного прапора
23 Серпня 2024 07:12

Україна отримає від США новий пакет військової допомоги
22 Серпня 2024 20:03

Третя штурмова провела успішні наступальні дії у Харківській області
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
Юрій САПРОНОВ

Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на ИХ территории
Павло КАЗАРІН

Трагедія “ухилянта” в тому, що він не має майбутнього
усі думки