На зв’язок не виходять 11 працівників “Епіцентру”

Ворог знищив ТЦ Епіцентр у Харкові, повідомляється у Facebook мережі будівельних гіпермаркетів.

Внаслідок жахливого спланованого терористичного удару російських військ по торговому центру Епіцентр у Харкові почалася масштабна пожежа, є загиблі та поранені.

“На цей момент відомо про двох загиблих працівників торгового центру. Ще 11 працівників ТЦ не виходять на зв’язок. Дані про кількість постраждалих відвідувачів уточнюються. На місці події працюють рятувальники та пожежники”, – йдеться у повідомленні.

Знищений ТЦ Епіцентр у Харкові було відкрито у 2014 році. Його загальна площа складала 13 300 кв. м.