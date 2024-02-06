На Житомирщині семеро людей загинули від отруєння чадним газом

На Житомирщині одразу семеро людей загинули, отруївшись чадним газом у приватному будинку.

Про це повідомляє ДСНС України.

За інформацією відомства, інцидент стався у селі Великі Низгірці Бердичівського району. За попередніми даними, витік чадного газу відбувся через несправність газового опалення.

Жертвами стали семеро чоловіків з Вінницької області, які винаймали в селі приватний будинок для проживання на період роботи в одній з агрофірм.

Попередньо встановлено, що 5 лютого після обіду вони приїхали до будинку, після чого перестали виходити на зв’язок

Вже зранку наступного дня до місцевого жителя села звернулася дружина одного з чоловіків, який не виходив на зв’язок. Мешканець села вирушив до будинку, де жили чоловіки. На місці він знайшов тіла загиблих без ознак життя.