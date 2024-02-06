Кримінал

На Житомирщині семеро людей загинули від отруєння чадним газом

6 Лютого 2024 13:08
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дснс
На Житомирщині семеро чоловіків загинули, отруївшись чадним газом / Фото: ГУ нацполіції в Житомирській області

На Житомирщині одразу семеро людей загинули, отруївшись чадним газом у приватному будинку.

Про це повідомляє ДСНС України.

За інформацією відомства, інцидент стався у селі Великі Низгірці Бердичівського району. За попередніми даними, витік чадного газу відбувся через несправність газового опалення.

Жертвами стали семеро чоловіків з Вінницької області, які винаймали в селі приватний будинок для проживання на період роботи в одній з агрофірм.

Попередньо встановлено, що 5 лютого після обіду вони приїхали до будинку, після чого перестали виходити на зв’язок

Вже зранку наступного дня до місцевого жителя села звернулася дружина одного з чоловіків, який не виходив на зв’язок. Мешканець села вирушив до будинку, де жили чоловіки. На місці він знайшов тіла загиблих без ознак життя.


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