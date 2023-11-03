На Житомирщині нардеп на смерть збив 18-річну дівчину

У Житомирській області внаслідок ДТП загинула 18-річна дівчина. За даними поліції, пішохідку збив народний депутат України.

Про це повідомила поліція Житомирської області.

Аварія сталася 3 листопада близько 9:45 на трасі Київ – Чоп у с. Березівці Житомирського району. За попередніми даними, водій Mercedes-Benz GLE, рухаючись у напрямку Чопа у крайній лівій смузі руху наїхав на пішохідку. Унаслідок ДТП 18-річна дівчина загинула на місці події.

За інформацією поліції, за кермом перебував 44-річний житель Київщини, народний депутат України.

ЗМІ пишуть, що за кермом був народний депутат від «Батьківщини» Андрій Ніколаєнко. Офіційних підтверджень від правоохоронців та від депутата не було.

Зараз на місці події працюють слідчо-оперативні групи поліції, триває з’ясування всіх обставин події.

Правоохоронці попередньо кваліфікували справу за ч. 2 ст. 286 ККУ — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.