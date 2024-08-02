На Житомирщині монумент Леніну перетворили на пам’ятник Шевченку

У селі Котлярка на Житомирщині оригінально декомунізували пам’ятник Леніну. Місцевий художник Володимир Герасимчук перетворив його на пам’ятник Тарасу Шевченку.

Як повідомляє “Суспільне”, Герасимчук замінив кепку на “Кобзар”, а піджак перетворив на пальто.

За словами заступника голови Українського інституту національної пам’яті Володимир Тиліщака, формально пам’ятник Леніну прибрали з публічного простору.

“Як на мене, це не дуже добре для вшанування постаті Тараса Шевченка. Очевидно, що громада в межах своїх повноважень може вирішувати, але питання художнього вираження та естетичних цінностей також повинні враховуватися. З цієї точки зору, це далеко не найкращий і не оптимальний спосіб як декомунізації, так і вшанування пам’яті Тараса Шевченка”, – сказав Тиліщак.