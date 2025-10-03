На Житомирщині лікарку судитимуть через смерть пацієнта під час операції

Житомирські поліцейські завершили досудове розслідування у справі смерті пацієнта, що сталася Ілюсвнаслідок дій анестезіологині районної лікарні. Про це повідомили у ГУНП в Житомирській області.

За даними слідства, у березні 2023 року до медзакладу звернувся 36-річний чоловік, якому було необхідне хірургічне втручання. Під час операції 26-річна анестезіологиня відповідала за введення наркозу та контроль життєвих показників пацієнта.

Експертні дослідження встановили, що лікарка проігнорувала результати обстеження хворого і ввела перевищену дозу препарату для анестезії. Стан чоловіка різко погіршився, однак необхідної допомоги він не отримав. Пацієнт помер на операційному столі від серцево-судинної недостатності, спричиненої дією ліків.

Слідчі інкримінували вже колишній медпрацівниці неналежне виконання професійних обов’язків, що призвело до тяжких наслідків (ч. 1 ст. 140 КК України). Обвинувальний акт передано до суду.

Згідно з чинним законодавством, лікарці загрожує обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до трьох років із забороною обіймати певні посади чи займатися професійною діяльністю до трьох років.