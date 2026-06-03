        Події

        На збройовому заводі в Тулі стався вибух: загинули троє людей

        Віктор Алєксєєв
        3 Червня 2026 21:31
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        Дим після вибуху на збройовому заводі в Тулі / Фото: скріншот
        Дим після вибуху на збройовому заводі в Тулі / Фото: скріншот

        У російській Тулі стався вибух на підприємстві «А+А», яке спеціалізується на виробництві зброї, боєприпасів та засобів самооборони.

        За даними МНС РФ, після вибуху на території підприємства виникла пожежа площею 250 квадратних метрів.

        Під час ліквідації наслідків та розбору завалів рятувальники виявили тіла трьох загиблих.

        Причини вибуху наразі офіційно не повідомляються.

        Підприємство «А+А» займається виробництвом зброї, боєприпасів та засобів самооборони. Інформації про можливих постраждалих, окрім загиблих, наразі немає.


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