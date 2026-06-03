На збройовому заводі в Тулі стався вибух: загинули троє людей

У російській Тулі стався вибух на підприємстві «А+А», яке спеціалізується на виробництві зброї, боєприпасів та засобів самооборони.

За даними МНС РФ, після вибуху на території підприємства виникла пожежа площею 250 квадратних метрів.

Взрыв на оружейном заводе в Туле — погибли три человека



Власти умалчивают причину инцидента. pic.twitter.com/SCeDMs6T8J Реклама Реклама June 3, 2026

Під час ліквідації наслідків та розбору завалів рятувальники виявили тіла трьох загиблих.

Причини вибуху наразі офіційно не повідомляються.

Підприємство «А+А» займається виробництвом зброї, боєприпасів та засобів самооборони. Інформації про можливих постраждалих, окрім загиблих, наразі немає.