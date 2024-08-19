На завтра також заплановані відключення світла, – Укренерго

У вівторок 20 серпня графіки відключення світла застосовуватимуть з 16:00 до 24:00.

Про це повідомляє пресслужба “Укренерго”.

Так, з 16:00 до 17:00 та з 22:00 до 24:00 буде застосовуватись одна черга відключень.

А з 17:00 до 22:00 будуть застосовуватись дві черги відключень одночасно. В інші години – без обмежень.

В Україну повернулися відключення електроенергії. Голова правління “Укренерго” Володимир Кудрицький зазначив, що поточний тиждень для української енергосистеми “буде досить складним”. “Нас чекає нове випробування спекою. Дефіцит (енергії в системі) може повернутися, тому ощадливе енергоспоживання буде надзвичайно важливим, щоб пройти цей з якомога меншим дискомфортом для всіх споживачів”, – заявив він.

Також Кудрицький додав, що найбільше навантаження на українську енергосистему очікується в період з понеділка по п’ятницю. За його словами, якщо минулого тижня диспетчерський центр “Укренерго” фіксував дефіцит енергії лише увечері, але була можливість його перекривати, то поточного тижня нестача енергії буде відчуватися не тільки ввечері, а й в інші періоди доби.

“Ми очікуємо, що зміна погодних умов і спадання спеки зменшать споживання, зменшать дефіцит. Також в кінці серпня очікуються в роботі додаткові енергогенеруючі потужності, що виведе нас на ситуацію, яка дозволяє уникати відключень споживачів”, – сказав він.