На заводі “Эластик” на Рязанщині вибух знищив чотири будівлі

На пороховому заводі «Эластик» у Рязанській області, де 15 серпня стався вибух, окрім виробництва пороху, також здійснювалося спорядження снарядів вибухівкою.

Про це повідомляє ресурс Astra.

За даними джерела, пожежа на пороховому заводі спалахнула 15 серпня о 10:41 за місцевим часом.

Причина виникнення пожежі наразі невідома, але через швидке поширення вогню полум’я перекинулося ще на три будівлі, зокрема на склад зі снарядами, спорядженими тротилом, і будівлю другого виробничого цеху.

Як зазначає Astra, на складі здійснювалося зберігання 152-мм артилерійських снарядів, а поруч розташовувався виробничий цех із їхнього виготовлення.

Унаслідок потужного вибуху на території заводу загинуло 11 осіб, ще 130 отримали поранення.

Треба зауважити, що це не перший інцидент на цьому заводі. Так, у жовтні 2021 року там стався вибух у цеху приватного виробника вибухівки «Разряд», тоді загинуло 17 людей.