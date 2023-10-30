На Запоріжжі росіяни розстріляли українських полонених  – соцмережі

Український блогер, громадський активіст та волонтер Сергій Стерненко повідомив, що у Запорізькій області на Токмацькому напрямку росіяни розстріляли українських полонених.

Про це Стерненко написав у соцмережі Х (Тwitter) і опублікував моторошні фото, зняті, ймовірно, з квадрокоптера.

За його інформацією, росіяни взяли українських солдатів (ймовірно нацгвардійців) у полон, потім зв’язали їм руки і вбили.

“Ці фотографії жахають. Але світ має побачити докази ще одного військового злочину, скоєного російськими терористами. Ті, хто каже, що ми повинні миритися з російським терором, підтримують злочини. Це зло треба тільки знищити. Інакше воно скоро постукає у ваші власні двері”, – зазначив Стерненко.

У Телеграм волонтер додав, що ця жахлива історія сталася кілька днів тому на Токмацькому напрямку.

“Видно, що воїнам звʼязали руки за спиною, а потім вбили. Судячи з шевронів, це були нацгвардійці. За них помстилися дуже швидко. Частину вбивць вже ліквідовано”, – уточнив він.

Офіційного підтвердження цієї інформації поки не було.