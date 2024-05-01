На Запоріжжі побудують 5 підземних шкіл

На Запоріжжі планують побудувати 5 підземних шкіл.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Зазначається, що перші 3 школи планують побудувати у Запоріжжі, ще 2 – у Запорізькому районі.

“Міністерство освіти і науки України погодило перші проєкти обласної команди. Попереду ще більше проєктів, а загальна сума субвенції від держави – до 500 мільйонів гривень”, – йдеться у повідомленні.

Федоров наголосив, що перші тендери на будівництво будуть оголошені вже цього тижня. Загалом у Запорізькій області мають на меті збудувати 10 підземних шкіл.

