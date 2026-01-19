На залізничному переїзді на Івано-Франківщині потяг протаранив легковик

19 січня, близько 8:40, у місті Городенка Івано-Франківської області на залізничному переїзді сталася ДТП за участі поїзда та легковика. Внаслідок аварії постраждали четверо людей.

Про це повідомили в ГУНП в Івано-Франківській області.

ДТП за участі автомобіля ВАЗ 2108, під керуванням 63-річного водія, та пасажирського поїзда сполученням Київ — Ясеня сталася на залізничному переїзді у Городенці.

В автомобілі перебували четверо людей. Унаслідок зіткнення травмовано 81-річного та 73-річного пасажирів та п’ятирічну дитину.

Усіх постраждалих доставлено до лікувального закладу для надання медичної допомоги. Обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються.