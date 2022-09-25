Кримінал

На Закарпатті затримали вісьмох порушників кордону з Харківської області

25 Вересня 2022 13:31
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дпсу

Впродовж минулої доби в рамках оперативно-профілактичних заходів «Рубіж – 2022» військовослужбовці Мукачівського прикордонного загону припинили декілька спроб незаконного перетину кордону.

В результаті, було затримано 7 військовозобов’язаних чоловіків та одну жінку, повідомляє ДПСУ.

Усі затримані є мешканцями Харківщини, проте затримували їх прикордонники на різних ділянках кордону. В усіх випадках правопорушників вдалось затримати завдяки випереджувальній інформації, що надходила від офіцерів оперативно-розшукових відділів.

Одного українця затримав під час спроби подолання загороджувального паркану на українсько-угорському кордоні прикордонний наряд відділу «Лужанка». Решту спритників військовослужбовці виявили на українсько-румунській ділянці кордону. Трьох зупинили прикордонні наряди відділу «Тячів» – двоє із них шукали мілководдя поблизу селища Солотвино, третій, «озброївшись» рятувальним жилетом, готувався до запливу на околиці Тячева.

Варто зауважити, що останнім часом, у зв’язку із погіршенням погодних умов та підняттям рівня води у прикордонній Тисі, утікачі від мобілізації починають змінювати, так звані, водні маршрути, віддаючи перевагу сухопутним ділянкам кордону.

Так, троє чоловіків та одна жінка з Харківщини, обираючи спосіб незаконного перетину кордону, вирішили діставатися до сусідньої Румунії високогір’ям. Їх наміри зруйнували прикордонники відділу «Ділове» у ході реалізації наявної оперативної інформації, щодо ймовірного порушення кордону на вказаному напрямку.

Затримана жінка назвалася волонтеркою, про те, які саме функції вона виконувала, пояснювати відмовилася. На усіх правопорушників склали протоколи про вчинені ними адмінправопорушення.


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