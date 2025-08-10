На Закарпатті затримали трьох ухилянтів, пракордонникам довелося стріляти

У ніч на неділю військовослужбовці відділу «Великий Березний» Чопського прикордонного загону затримали трьох чоловіків, які намагалися потай перетнути українсько-словацький кордон через гірську місцевість.

За даними Західного регіонального управління Держприкордонслужби, сигнал про підозрілих осіб надійшов від місцевих жителів. Пересування групи згодом підтвердили технічні засоби спостереження. На перехоплення вирушила група реагування, яка виявила чоловіків за кількасот метрів від державного кордону.

Помітивши прикордонників, правопорушники намагалися втекти. Для їх зупинки військові здійснили кілька попереджувальних пострілів угору та залучили службового собаку.

Перевірка встановила, що затримані — місцеві мешканці віком від 37 до 48 років, які планували нелегально дістатися країн ЄС у пошуках кращих умов життя. Їх доставили до підрозділу ДПСУ та притягнули до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину кордону і непокору законним вимогам прикордонників.