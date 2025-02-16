На Закарпатті загорівся вагон електропоїзда Ужгород – Сянки

На Закарпатті загорівся вагон електропоїзда сполученням Ужгород – Сянки. Інцидент стався 16 лютого неподалік станції Великий Березний, повідомили у ДСНС у Закарпатській області.

Повідомлення про пожежу надійшло рятувальникам о 09:47.

“З’ясувалося, що потяг прямував до станції Великий Березний, але, не доїхавши 300 метрів, загорівся. Рятувальники евакуювали пасажирів з вагонів. Через сильне задимлення та токсичність горючих матеріалів, гасіння проводилось з використанням засобів індивідуального захисту органів дихання та зору”, — йдеться у повідомленні.

Пожежу локалізували та ліквідували о 10:29, площа займання склала 5 кв. м. Внаслідок події ніхто не постраждав. До гасіння залучили шість рятувальників та дві одиниці спецтехніки.