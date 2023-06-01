На Закарпатті заборонили московську УПЦ

Депутати обласної ради Закарпатської області заборонили Українську православну церкву Московського патріархату, повідомляється на сторінці облради у соцмережі.

Зазначається, що цим рішенням влада зміцнила національну безпеку “у сфері діяльності громадських та релігійних організацій на території Закарпатської області”.

До заборони у рішенні депутати додають рекомендації правоохоронним органам забезпечити швидке та дієве реагування на виявлення фактів ведення антиукраїнської пропаганди з боку представників релігійних, громадських та інших організацій.