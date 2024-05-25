Кримінал

На Закарпатті ухилянти напали на прикордонників, забрали їхню зброю і втекли з України

25 Травня 2024 13:16
ухилянти, дпсу
Ілюстративне фото / Фото ДПСУ

Двоє невідомих чоловіків, яких було виявлено поблизу кордону на Закарпатті, напали на прикордонника, відібрали його пістолет та втекли на територію Румунії.

Про це пише ТСН з посиланням на місцевого журналіста.

“На ділянці “Ділове” – “Богдан” прикордонний наряд, який реагував на спрацювання сигнальної міни – зазнав нападу з боку порушників кордону. Після виявлення 2 чоловіків поблизу кордону прикордонник здійснив два попереджувальні постріли у повітря. Однак, замість того, щоб зупинитися, порушники напали на прикордонника та відібрали у нього пістолет “Форт 12 Р”, – розповів журналіст.

Під час втечі порушники здійснили п’ять пострілів у бік прикордонника, але, на щастя, не влучили.

Порушникам із зброєю прикордонників вдалось втекти, адже підмога не встигла їм завадити. На момент прибуття підмоги порушники вже перетнули державний кордон України. Наразі триває розслідування цього інциденту.

Офіційної інформації від ДПСУ поки немає.


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