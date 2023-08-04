Суспільство

На Закарпатті у річку впав дерев’яний міст: є загибла

4 Серпня 2023 09:15
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дснс

У селі Кваси Рахівського району на Закарпатті у річку впав дерев’яний пішохідний міст. Одна жінка загинула. Крім того, дві людини постраждало.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Закарпатської області. 

Інцидент трапився пізно ввечері 3 серпня. У Квасах у річку Чорна Тиса з пішохідного навісного мосту впали три жінки.

“Внаслідок часткового руйнування дерев’яного покриття мосту з висоти 20 метрів у річку впали три жінки, мешканки Київської області, котрі перебували на відпочинку на Рахівщині”, – йдеться у повідомленні. 

 54-річна постраждала померла у автомобілі швидкої допомоги. Ще двох киянок 1986 року народження з травмами різної важкості було госпіталізовано до Рахівської районної лікарні. Згодом одну з жінок медики відпустили  для амбулаторного лікування.


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