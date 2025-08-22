На Закарпатті триває ліквідація наслідків російсього удару по американському підприємтву

У Мукачеві триває ліквідація пожежі, що спалахнула після російського ракетного удару в ніч на 21 серпня.

Як повідомили в ДСНС, станом на 07:40 до гасіння залучено 54 рятувальники, 15 одиниць техніки та два пожежні потяги Укрзалізниці.

Нагадаємо, під час обстрілу було влучання по заводу “Флекстронікс” американської компанії Flex International, одного з провідних світових виробників електроніки.

Внаслідок атаки постраждали 23 людини, шестеро з них залишаються на стаціонарному лікуванні.

Президент Володимир Зеленський, зазначивши, що російські окупанти не пошкодували кілька крилатих ракет для нього.

“Це було звичайне цивільне підприємство, американські інвестиції. Виробляли такі звичайні побутові речі, як кавомашини. І це росіянам теж мішень. Дуже показово”, — заявив він.