Суспільство

На Закарпатті троє чоловіків дві доби шукали в горах кордон з Румунією
17 Лютого 2025 19:03
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На Закарпатті в горах врятували трьох чоловіків / Фото: ДПСУ
На Закарпатті в горах врятували трьох чоловіків / Фото: ДПСУ

Прикордонники відділу “Ділове” Мукачівського загону разом зі співробітниками Рахівського гірського пошуково-рятувального відділення впродовж восьми годин шукали чоловіків, які заблукали у горах на Закарпатті. Троє жителів Кіровоградщині планували потрапити в Румунію, незаконно перетнувши гірську ділянку державного кордону.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

Зі слів мандрівників, маршрут, за яким вони рухалися, їм надіслала невідома людина. За надану інформацію кожен з порушників, у разі успішного проходження цього маршруту, мав віддати по 1000 доларів.

Дві доби чоловіки блукали засніженим високогір’ям, а потім все ж вирішили покликати на допомогу.

До пошуків прикордонники залучили оператора БпЛА. За 4,5 кілометри від кордону чоловіків знайшли. Медичної допомоги вони не потребували.

Від прикордонників чоловіки отримали протоколи про адмінправопорушення.

В горах Закарпаття врятували трьох мандрівників / Фото: ДПСУ

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