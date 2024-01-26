На Закарпатті стався масштабний зсув ґрунту

У Тячівському районі Закарпаття стався зсув ґрунту площею 10,5 гектара.

Про це у Фейсбуці повідомляє голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

“У Дубівській громаді Тячівського району в межах території лісового фонду Краснянського лісництва ДП «Мокрянське лісомисливське господарство» відбувся зсув ґрунту. Площа зсуву станом на сьогодні становить 10,5 га, однак фіксуємо рух породи, тож зсувний процес триває”, – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, представники ДСНС та лісомисливського господарства забезпечили цілодобовий моніторинг ситуації з відповідними звітами, аналізом та прогнозуванням.

Підготовлено техніку й особовий склад ДСНС, ЛМГ і громади для ліквідації можливих наслідків надзвичайної ситуації природного характеру.

“Зараз загрози життю та здоровʼю людей немає, однак вживаються заходи з метою запобігання й оперативного реагування на зміну обстановки в районі зсуву ґрунту”, – зауважує очільник ОДА.

За його словами, вже уточнено план можливої евакуації населення найближчого населеного пункту та наявні резерви для виконання першочергових завдань. На місці працюють усі необхідні служби, техніка та особовий склад, включно з фахівцями-геологами.