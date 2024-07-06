На Закарпатті службовий собака спіймав чотирьох “підкорювачів” Тиси

На Закарпатті за 50 метрів від кордону з Румунією прикордонники відділення «Грушово» Мукачівського загону затримали чотирьох порушників кордону разом із провідником.

Як повідомили в ДПСУ, провіднику, місцевому мешканцю, троє з чоловіків заплатили по 8 тисяч доларів США, ще один віддав 7 тисяч доларів США.

“Отримавши від «гіда» надувні кола, «вояжери» у його супроводі попрямували до Тиси, де їх виявив та затримав прикордонний наряд. У ході затримання двоє зі зловмисників, проігнорувавши законні вимоги військовослужбовців, спробували втекти. Для їх затримання було залучено службового собаку та здійснено попереджувальні постріли”, – повідомили прикордонники.

Плавців та їх помічника доставили в прикордонний підрозділ для складання протоколів про вчинені ними адміністративні правопорушення.

Наразі оперативники загону проводять заходи з пошуку організатора злочинної схеми переправлення осіб через державний кордон.