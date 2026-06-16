На Закарпатті після госпіталізації з ТЦК помер чоловік: обставини з’ясовує ДБР

29-річний чоловік помер після перебування в одному з ТЦК на Закарпатті. Правоохоронці перевіряють інформацію про можливе насильство та розслідують обставини смерті.

Про це повідомили в ДБР.

Працівники Державного бюро розслідувань розпочали досудове розслідування за фактом смерті 29-річного чоловіка після його перебування в одному з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на Закарпатті.

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Підставою для реєстрації кримінального провадження стала інформація, поширена в медіа та соціальних мережах, про можливе застосування до чоловіка насильства під час перебування у ТЦК та СП.

“Під час перебування у приміщенні центру чоловік неодноразово скаржився на погіршення самопочуття. Його двічі доставляли до медичного закладу. Після першого обстеження лікарі надали необхідну допомогу та виписали пацієнта, після чого його повернули до ТЦК та СП”, — розповіли в ДБР.

Наступного дня чоловіка повторно госпіталізували у критичному стані після раптової зупинки серця. Попри проведені реанімаційні заходи, через кілька днів він помер, не приходячи до тями.

Напередодні у Закарпатському ОТЦК та СП надали свою версію хронології подій задля уникнення маніпуляцій.

У військкоматі заявили, що чоловік перебував на території підрозділу для уточнення свого фактичного облікового статусу.

“Під час перебування його стан раптово погіршився. У зв’язку зі скаргами на самопочуття було негайно викликано бригаду екстреної медичної допомоги. Медики провели огляд, надали необхідну допомогу та після стабілізації стану визначили, що підстави для подальшого стаціонарного лікування відсутні. Наступного дня стан громадянина знову погіршився”, — йдеться в повідомленні.

На місце повторно викликали медиків, які вже госпіталізували чоловіка.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч. 5 ст. 426-1 КК України — перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Наразі тривають першочергові слідчі дії. Працівники ДБР встановлюють обставини події, перевіряють дії службових осіб ТЦК та СП, а також своєчасність і повноту надання медичної допомоги. Для встановлення остаточної причини смерті призначаються необхідні судові експертизи.