На Закарпатті підприємець вигадав новий спосіб переправлення ухилянтів за кордон

У Закарпатській області правоохоронці затримали приватного підприємця, який організував незаконне переправлення військовозобов’язаних за кордон під виглядом експорту деревини. У ході спецоперації було викрито дев’ятьох чоловіків призовного віку та задокументовано факти передачі 75 тисяч євро.

Про це повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі.

За оперативною інформацією, військовозобов’язаних вивозили за кордон через пункти пропуску під прикриттям офіційного експорту деревини до ЄС. Чоловіків мали вивозити у спеціальному сховку вантажівки під деревиною.

Правоохоронці затримали приватного підприємця в селі Великі Ком’яти при підготовці фури до відправки. У ході спецоперації затримано дев’ятьох чоловіків призовного віку — уродженців шести регіонів України.

Вантажівки з деревиною / Фото: Закарпатська обласна прокуратура

За попередньою інформацією вартість такого трансферу коливалась від 11 до 15 тисяч євро з людини. Станом на момент викриття правоохоронці задокументували факти сплати 75 тис. євро, ще майже 30 тис. євро мали бути сплачені уже після фактичного перетину ними кордону.

Підприємця, який підозрюється в організації незаконного переправлення затримано у порядку ст. 208 КПК України. Прокуратура клопотатиме про його тримання під вартою.

Встановлюються інші співучасники та усі фактичні обставини злочину. Тривають першочергові слідчі дії у рамках кримінального провадження за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненого з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).