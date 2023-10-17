На Закарпатті чоловік ошукав матір загиблого військового на майже 7 мільйонів гривень

У Закарпатській області чоловіка викрито на шахрайстві, він ошукав матір загиблого військового на майже 7 млн грн, повідомив Офіс генпрокурора у вівторок, 17 жовтня. Зловмисника відправили під варту з можливістю внести 13,2 млн грн застави.

За даними слідства, підозрюваний залучив мешканців кількох областей України до незаконної оборудки. Зловмисники телефонували потерпілій з пропозиціями вкласти грошові кошти нібито в іноземну інвестиційну компанію. З часом жінці обіцяли отримання відсотку від вкладу, що є вигіднішим, аніж пропозиції в банках України.

У прокуратурі заявили, що пів року жінка систематично перебувала на зв’язку з шахраями та частинами вносила гроші нібито на відкритий для неї рахунок в компанії. Вона передавала готівку довіреній особі підозрюваного на території Ужгородського району або переказувала кошти на банківські картки.

За інформацією відомства, те, що її ошукали, потерпіла зрозуміла після того, як намагалася вивести свої вкладення та додатково сплатила для цього «страховий відсоток», але грошей так і не отримала. Після цього вона повідомила про злочин правоохоронцям.

Офіс генпрокурора повідомив, що з листопада 2022 року по квітень 2023 підозрюваний ошукав матір військового на майже 7 мільйонів гривень. Загальна сума, якою незаконно заволоділи шахраї, особи яких встановлюють, склала 7,5 мільйони гривень. Це — кошти, які жінка отримала як грошову допомогу від держави після загибелі сина на війні. Сама потерпіла є уродженкою Донецької області, але у зв’язку з війною переїхала до Ужгорода.

За процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури мешканцю Київської області повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому групою осіб в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).

Правоохоронці затримали підозрюваного у Київській області.

На даний час встановлюються інші особи, причетні до шахрайських дій.

У межах кримінального провадження правоохоронці провели вже близько пів сотні обшуків в різних регіонах України.