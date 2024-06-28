Суспільство

На ЗАЕС зруйновано станцію зовнішнього радіаційного моніторингу – МАГАТЕ 
28 Червня 2024 10:35
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заес
ЗАЕС / DW

Внаслідок атаки на Запорізьку атомну електростанцію зруйнувалась станція зовнішнього радіаційного моніторингу.

Про це повідомляє Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

“Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) повідомила (МАГАТЕ), що станцію зовнішнього радіаційного моніторингу було зруйновано внаслідок обстрілу та пожежі цього тижня, що ще більше знизило ефективність її можливостей за межами майданчика для виявлення та вимірювання будь-яких радіоактивних викидів під час надзвичайної ситуації”, – заявив генеральний директор Рафаель Маріано Гроссі.

За його словами, це ще більше знизило можливості виявляти та вимірювати будь-які радіоактивні викиди під час можливої надзвичайної ситуації на ЗАЕС.

Зв’язок із розташованою приблизно за 16 кілометрів на південний захід від АЕС станцією моніторингу втратили у понеділок удень. Через обстріли співробітники МАГАТЕ не змогли отримати доступ до місця, щоб підтвердити пошкодження.

В МАГАТЕ зазначили, що з 14 станцій радіаційного моніторингу в 30-кілометровій зоні навколо ЗАЕС чотири повністю втрачені, а ще деякі не працювали в різні періоди часу через пошкодження.

Гроссі підкреслив, що робота зовнішнього обладнання радіаційного моніторингу є важливою частиною ядерної безпеки в усьому світі.

“Втрата однієї станції радіаційного моніторингу не має прямого впливу на безпеку на ЗАЕС, але вона є частиною безперервної ерозії низки заходів безпеки під час війни, що залишається джерелом глибокого занепокоєння”, – зазначив він.


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На ЗАЕС зруйновано станцію зовнішнього радіаційного моніторингу – МАГАТЕ 
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