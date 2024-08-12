На ЗАЕС викидів радіоактивних речовин  не зафіксовано – Міненерго

Внаслідок пожежі на градирні тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції викидів радіоактивних речовин зафіксовано не було.

Про це повідомила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в ефірі марафону “Єдині новини”.

Вона нагадала, що 11 серпня близько 20:00 була зафіксована пожежа на об’єкті технічного водопостачання. Внаслідок цього можливі пошкодження градирні та іншого технологічного обладнання.

“Однак тими засобами, якими володіємо ми, тобто системами моніторингу, поки що не зафіксовано ніяких викидів або скидів радіоактивних речовин”, – наголосила Гринчук.

За її словами, представники МАГАТЕ, які перебувають на ЗАЕС, просять російських окупантів негайно надати доступ до об’єкта, де сталася пожежа, для оцінки ситуації. Крім того, МАГАТЕ також зазначило, що рівень радіації на ЗАЕС залишається незмінним.

Гринчук повідомила, що Україна постійно контролює ситуацію щодо радіоаційного фону за допомогою моніторингових систем.