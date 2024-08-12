Суспільство

На ЗАЕС викидів радіоактивних речовин  не зафіксовано – Міненерго
12 Серпня 2024 13:36
читать на русском →
заес
ЗАЕС / Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Внаслідок пожежі на градирні тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції викидів радіоактивних речовин зафіксовано не було.

Про це повідомила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в ефірі марафону “Єдині новини”.

Вона нагадала, що 11 серпня близько 20:00 була зафіксована пожежа на об’єкті технічного водопостачання. Внаслідок цього можливі пошкодження градирні та іншого технологічного обладнання.

“Однак тими засобами, якими володіємо ми, тобто системами моніторингу, поки що не зафіксовано ніяких викидів або скидів радіоактивних речовин”, – наголосила Гринчук.

За її словами, представники МАГАТЕ, які перебувають на ЗАЕС, просять російських окупантів негайно надати доступ до об’єкта, де сталася пожежа, для оцінки ситуації. Крім того, МАГАТЕ також зазначило, що рівень радіації на ЗАЕС залишається незмінним.

Гринчук повідомила, що Україна постійно контролює ситуацію щодо радіоаційного фону за допомогою моніторингових систем.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
12 Серпня 2024 14:30

У Міноборони ФРН заявили, що Україна може використовувати передану Німеччиною зброю, як вважатиме за потрібне
12 Серпня 2024 12:47

Внаслідок вчорашнього авіаудару по Сумах було пошкоджено дві багатоповерхівки
12 Серпня 2024 11:55

У голови Держекоінспекції Карпатського округу знайшли незаконні активи на мільйони
12 Серпня 2024 11:50

Заступника міністра енергетики звільнили
12 Серпня 2024 10:24

Заступника міністра енергетики затримали на хабарі у 500 тисяч доларів
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
Юрій САПРОНОВ

Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на ИХ территории
Павло КАЗАРІН

Трагедія “ухилянта” в тому, що він не має майбутнього
Юрій САПРОНОВ

Сколько будет длиться война, я отвечу – пока жив Путин
усі думки