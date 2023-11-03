На ЗАЕС відбулася ротація місії МАГАТЕ

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) провело чергову ротацію експертів своєї постійної моніторингової місії на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції.

Про це повідомляє Держатомрегулювання.

“2 листопада 2023 року відбулася чергова ротація персоналу постійної моніторингової місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС, яка окупована російськими військовими. Це вже 14 група експертів Агентства від початку встановлення постійної моніторингової місії на ЗАЕС”, – йдеться у повідомленні.