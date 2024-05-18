Суспільство

На виїзд з України три дні поспіль накопичувались черги з транспортних засобів

18 Травня 2024 12:27
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дпсу, виїзд за кордон
Ілюстративне фото / Фото ДПСУ

Протягом останніх днів спостерігається збільшення руху осіб та транспорту через пункти пропуску на кордоні з Польщею. Як повідомили в Держприкордонслужбі, на виїзд з України три дні поспіль накопичувались черги з транспортних засобів.

Сьогодні накопичення з легковиків зафіксовано в «Устилузі», та незначне перед пунктом пропуску «Угринів». На решті напрямків черги відсутні в обох напрямках.

“Варто зазначити, що інформація, яку поширили медіа щодо збільшення кількості чоловіків, які перетинають кордон, не відповідає дійсності. Кількість пропущених чоловіків на законних підставах та чоловіків призовного віку, яких не пропустили з різних причин, в умовах збільшення пасажиропотоку не зросла”, – зазначили в ДПСУ.


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