Суспільство

На вихідних Україну накриє мокрий сніг та дощ
6 Грудня 2024 13:32
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непогода, погода
Ілюстративне фото з відкритих джерел

7–8 грудня в Україні прогнозуються дощі та мокрий сніг, у нічний час температура може знижуватися до -3 °С.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У більшості регіонів України, окрім південного сходу, очікуються мокрий сніг та дощ. У північних, центральних та Харківській областях місцями ожеледь і ожеледиця на дорогах. Температура протягом доби коливатиметься від -2 °С до +3 °С, у південних регіонах вночі 0…+5 °С, вдень +4…+11 °С.

У Києві буде хмарно, мокрий сніг із дощем. Температура вночі від +1 °С до -3 °С, вдень до +3 °С. Вітер південно-східний, 7–12 м/с.

Прогноз на 8 грудня:

По всій території країни очікується хмарна погода. Місцями дощі та мокрий сніг. Нічна температура становитиме від -3 °С до +1 °С, вдень +1…+3 °С. Вітер переважно південно-східний, 3–5 м/с.

У Києві буде хмарно, з дощем. Уночі +1…+3 °С, вдень +1…+3 °С. Вітер південно-східний, 5–10 м/с.


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