Політика

На виборах в Австрії перемагає партія з фашистськими поглядами
29 Вересня 2024 19:05
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австрія
Пошкоджений білборд передвиборчої кампанії із зображенням Хербета Кікля з ультраправої Австрійської партії свободи / Фото Getty Images

Уперше з Другої світової війни партія з фашистськими поглядами перемогла на національних виборах в Австрії, пише Politico.

Ультраправа «Партія свободи», яка була заснована групою ветеранів-нацистів у 1950-х роках, лідирує з 29,1% голосів, випередивши правоцентристську Австрійську народну партію (26,2%), яка нині очолює коаліційний уряд.

Лівоцентристські соціал-демократи посіли третє місце з 20,4%, за ними йдуть ліберальні «Нео» з 8,8% і «зелені» з 8,6%.

Перемога «Партії свобод», якщо прогнози справдяться, розширить дружній Путіну європейський блок у Центральній Європі.


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