На виборах у Польщі були зафіксовані зловживання – звіт міжнародних спостерігачів

Міжнародні спостерігачі вказали на зловживання партією влади “Право і справедливість” державними ресурсами під час парламентських виборів у Польщі, що відбулись 15 листопада.

Про це повідомляє проміжний звіт міжнародних спостерігачів за польськими виборами, опублікований в понеділок, пише “Європейська правда”

Спостерігачі ОБСЄ і Ради Європи зазначають, що партія влади створила собі явну перевагу за рахунок “викривленого й відверто заангажованого висвітлення подій суспільним мовником”, що підривало демократичний принцип відокремлення держави від політсил.

Вони вказали на добру підготовленість виборчої комісії Польщі та загалом спокійний день виборів, водночас звернули увагу на недостатньо прозорий процес ухвалення виборчкомом рішень і випадки порушення таємниці голосування.

“Збіг агітаційних повідомлень правлячої партії з урядовими інформаційними кампаніями, а також із інформаційними кампаніями державних компаній та їхніх фондів, зокрема щодо референдуму, надав ще одну значну перевагу правлячій партії”, – вказують в ОБСЄ і Раді Європи.

Зауваження у спостерігачів викликали й меседжі передвиборної кампанії в Польщі, позаяк кандидати “неодноразово використовували нетолерантні, мізогінні та дискримінаційні висловлювання, зокрема антимігрантські наративи” та словесні випади в бік партійних лідерів.

Міжнародна місія зі спостереження за парламентськими виборами в Польщі налічувала 154 спостерігачів із 44 країн.